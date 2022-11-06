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'Süper Baba'nın 'Mine'si Payende Çizmeci: Sette gerçek bir aile ortamı vardı

Türk televizyonlarının unutulmayan dizileri arasında yer alan 'Süper Baba'da canlandırdığı 'Mine' karakteriyle akıllarda yer alan Payende Çizmeci ile konuştuk. Çocuk yaşlarda gelen şöhretin ardından artık gözlerden uzak bir yaşamı olan oyuncu, değişen hayatını anlattı

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  • Bir döneme damga vurmuştu... Süper Baba'nın 'Mine'si Payende Çizmeci şimdi ne yapıyor? - Magazin haberleri

    AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    1993-1997 yılları arasında ekranlarda olan ve başrollerinde Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin yer aldığı 'Süper Baba', Türk televizyonlarının kült yapımlarından biri.
  • Bir döneme damga vurmuştu... Süper Baba'nın 'Mine'si Payende Çizmeci şimdi ne yapıyor? - Magazin haberleri

    Osman Sınav ve Kartal Tibet'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu dizide, usta oyuncu Şevket Altuğ'un canlandırdığı 'Fikret' nam-ı diğer 'Fiko'nun aşkları, çocuklarıyla ilişkileri ve Çengelköy esnafının sohbetleri ekranlara yansıtılmıştı.
  • Bir döneme damga vurmuştu... Süper Baba'nın 'Mine'si Payende Çizmeci şimdi ne yapıyor? - Magazin haberleri

    Metin Çekmez, Sümer Tilmaç ve Suna Pekuysal gibi usta isimlerin de rol aldığı dizi, Yeni Türkü'nün seslendirdiği "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısıyla da akıllarda iz bıraktı. 
  • Bir döneme damga vurmuştu... Süper Baba'nın 'Mine'si Payende Çizmeci şimdi ne yapıyor? - Magazin haberleri

    Dizi pek çok genç oyuncunun şöhret basamaklarını tırmanmasında etkili oldu. Eray Demirkol (Alim), Sevinç Erbulak (Zeynep) ve dönemin çocuk oyuncusu Payende Çizmeci (Mine) erken yaşlarda şöhreti tattı.
  • Bir döneme damga vurmuştu... Süper Baba'nın 'Mine'si Payende Çizmeci şimdi ne yapıyor? - Magazin haberleri

    Eray Demirkol ve Sevinç Erbulak ardından pek çok yapımda izleyici karşısına çıkmayı sürdürüken Payende Çizmeci ise hayatını başka yönde ilerletti. 90'lı yıllarda hemen hemen herkesi ekran başına kitleyen dizinin çocuk yıldızı ile şöhret yolculuğunu ve şimdilerde neler yaptığını konuştuk.
  • Bir döneme damga vurmuştu... Süper Baba'nın 'Mine'si Payende Çizmeci şimdi ne yapıyor? - Magazin haberleri

    "SEÇMELERDE KARTAL TİBET DE VARDI"

    Payende Çizmeci, 'Süper Baba'ya katılma sürecini şöyle anlattı:

    Dizi ekibinde olan bir aile dostumuz vardı. Senaryo aileme anlatılırken evin bir de benim yaşlarımda küçük bir kızı olduğunu öğrendim ve heyecanla seçmelere katılmak istedim. Seçmeler de Kartal Tibet de vardı. Elemeleri geçince de 'Süper Baba' serüvenim başlamış oldu.
  • Bir döneme damga vurmuştu... Süper Baba'nın 'Mine'si Payende Çizmeci şimdi ne yapıyor? - Magazin haberleri

    "SETTE GERÇEK BİR AİLE ORTAMI VARDI"

    Set ortamından da bahseden 36 yaşındaki Çizmeci, "Çok kıymetli ve çok başarılı sanatçılar olmalarının yanı sıra hepsinin çok içten ve şefkatli insanlar olması nedeniyle sette gerçek bir aile ortamı vardı. Ailemin yanındaymış gibi güvende hissediyordum kendimi onlarla. Provalarda da hep onların yönledirmeleriyle bir şeyleri öğrenir ve uygulamaya çalışırdım. Her birinin üzerimde emeği çoktur." diye konuştu.

    Dönemin çok yıldızı Şevket Altuğ hakkında ise, "Melek gibi biri desem? Gerçekten de öyle hatırlıyorum." dedi.
  • Bir döneme damga vurmuştu... Süper Baba'nın 'Mine'si Payende Çizmeci şimdi ne yapıyor? - Magazin haberleri

    Payende Çizmeci, "Çocuk yaşta gelen ün sizi nasıl etkiledi? sorusunu ise şöyle yanıtladı:

    Aslında şöhretten ziyade küçük yaşta çalışma disiplinini almak benim için çok kıymetli oldu. Uykun varsa bile gözlerini zorla açık tutmak, o gün canın bambaşka bir şey yapmak istiyorsa bile set varsa bunu sorgulamadan gidip işini yapmak, bir ekibin parçası olmak. Küçücük yaşımda çok şey öğrendim diyebilirim...
  • Bir döneme damga vurmuştu... Süper Baba'nın 'Mine'si Payende Çizmeci şimdi ne yapıyor? - Magazin haberleri

    Dizideki bazı rol arkadaşlarıyla iletişim halinde olduğunu da söyleyen Çizmeci, "Düğünüme katılanlar bile oldu. Tabi şimdi herkes kendi hayat koşturmacasında fakat yine de sosyal medya üzerinden temaslarımız devam ediyor." dedi.
  • Bir döneme damga vurmuştu... Süper Baba'nın 'Mine'si Payende Çizmeci şimdi ne yapıyor? - Magazin haberleri

    ANNE OLMUŞ

    'Süper Baba'nın ardından ekranlardan uzaklaşan dönemin çocuk yıldızı, "Dizi çekilirken 7 yaşında yani ilkokuldaydım. Çekimler ciddi vakit alıyordu. Bunun yanında hem haftada 2-3 defa bale okuluna gidiyordum, hem de piyano dersi alıyordum. Hepsini severek yaptığım için bu tempoya bir şekilde ayak uyduruyordum. Fakat ortaokul ve lise dönemi için bu dengeyi sağlamak zor olacaktı. Bunu farkettiğim için oyunculuk serüvenini 'Süper Baba' ile sonlandırdım ve okuluma, baleye ve piyano derslerime odakladım." dedi.

    2012'de kimya mühendisi Çağlar Kılıç ile hayatını birleştiren oyuncu anne olmuş. 5 yıl önce bir kız bebek dünyaya getiren Çizmeci kızına 'Leyla' adını vermiş.
  • Bir döneme damga vurmuştu... Süper Baba'nın 'Mine'si Payende Çizmeci şimdi ne yapıyor? - Magazin haberleri

    FITTNES EĞİTMENİ

    Üniversite eğitimini Uluslararası İlişkiler üzerine tamamlayan Çizmeci, "Liseyi bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Bir süre kurumsal bir firmada çalıştıktan sonra bir ayakkabı ve bir de çanta markasının kurucu ortaklığı ve yöneticiliğini yaptım. Sonrasında ise fitness alanına olan tutkumun peşinden giderek severek yaptığım hobimi profesyonel bir seviyeye taşıdım." ifadelerini kullandı.

    Ekranlara dönmeyi düşünmediğini söyleyen Çizmeci, "Çünkü zamanım sevdiğim, beslendiğim alanlar ile dolmuş durumda. Ailem ve dostlarımla geçirdiğim vakitten mutluyum." diyor.

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