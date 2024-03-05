ARALARINDAKİ SÜPER KUPA MAÇLARI

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa maçında 6 kez karşılaştı. İki takımda 3'er defa kupayı müzesine götürdü.

1973, 1985 ve 2014 yıllarında kupayı Fenerbahçe kazanırken, 1996, 2012 ve 2013 yıllarında ise Galatasaray kupanın sahibi oldu.