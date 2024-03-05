Süper Kupa bilet fiyatları: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri satışa çıktı mı?
Süper Kupa final maçı biletleri için araştırmalar başladı. Süper Kupa finalinde geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin kozlarını paylaşacağı zorlu mücadele öncesi "Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, 2024 Süper Kupa bilet fiyatları ile maçın ve tarihi ve saatine dair detaylar...
Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 50. Süper Kupa finaline artık kısa bir süre kalmasıyla Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri hakkındaki araştırması sıklaştı. Peki, Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, 2024 Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı bilet fiyatları hakkında detaylar...
SÜPER KUPA FİNAL MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Süper Kupa final maçı biletleri henüz satışa sunulmadı. Ancak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması planlanan ancak fakat iptal olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 6 Aralık'ta satışa sunulmuştu.
SÜPER KUPA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
7 Nisan olarak açıklanan yeni Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı biletlerinin mart ayının ikinci haftasında satışa sunulması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SÜPER KUPA FİNAL MAÇI BİLET FİYATLARI
Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa final maçı bilet fiyatları henüz paylaşılmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.
GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin saati değişti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir." Süper Kupa mücadelesi ATV'den canlı olarak aktarılacak.
ARALARINDAKİ SÜPER KUPA MAÇLARI
Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa maçında 6 kez karşılaştı. İki takımda 3'er defa kupayı müzesine götürdü.
1973, 1985 ve 2014 yıllarında kupayı Fenerbahçe kazanırken, 1996, 2012 ve 2013 yıllarında ise Galatasaray kupanın sahibi oldu.