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TFF: DEZENFORMASYON!

TFF ise bu iddialar hakkında yaptığı açıklamada, "Süper Kupa; Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." ifadelerine yer vererek çıkan haberleri yalanladı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: TÜRK BAYRAĞI AÇILACAK, İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir açıklama yayımlayarak iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşımız ve Türk bayrağına izin verilmeyecek' şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okunacaktır." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'NİN PANKARTINI POLİS ALDI!

Edinilen son bilgilere göre; İstklal Marşı krizinin FIFA talimatları gereğince aşılmasının ardından pankart krizi devam etti. Kulüpler, pankarta izin verilmemesine tepki gösterirken bunun ardından Suudi Arabistan polisinin soyunma odasına girip Fenerbahçe'nin pankartını aldığı öğrenildi.