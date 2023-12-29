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Süper Kupa finali dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa finali öncesinde, iki takım hazırlıklarını tamamladı. Zorlu mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Peki, "Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Süper KUpa finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtmel 11'leri...