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        Haberler Spor Futbol Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak, ne zaman ertelendi? - Futbol Haberleri

        Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak?

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinde Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmedi. Yaşanan olayın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama kararı alarak Türkiye'ye geri döndü. Bu kapsamda gözler "Ertelenen Süper Kupa maçı ne zaman, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak?" soruları gündeme geldi. İşte, ertelenen Süper Kupa final maçının yeni tarih ve saatine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 13:34 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:34
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        Süper Kupa finali için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinde Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmedi. Yaşanan olayların ardından iki dev takım, maça çıkmama kararı aldı. Ertelenen Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İşte, "Süper Kupa maçı ne zaman, final nerede oynanacak?" sorularının yanıtları...

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        SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı ileri bir tarihe ertelendi. Ancak Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı henüz belli olmadı.

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        Süper Lig yeni sezonunun başlaması ve Avrupa maçlarının yaklaşması sebebiyle yoğun bir tempoya girildi. Süper Kupa finali için Ocak sonu-Şubat başı arasında bir boşlul oluşturularak yapılabileceği tahmin ediliyor. Konuya ilişkin açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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        SÜPER KUPA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Süper Kupa'nın nerede ve hangi stadda oynanacağı henüz netleşmedi. Süper Lig kulüpleri Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor, Sivasspor, Konyaspor ve Samsunspor; Süper Kupa maçının statlarında oynanması için çağrı yaptı. TFF'den konuya dair açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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