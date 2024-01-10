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Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak? Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinde Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmedi. Yaşanan olayın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama kararı alarak Türkiye'ye geri döndü. Bu kapsamda gözler "Ertelenen Süper Kupa maçı ne zaman, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak?" soruları gündeme geldi. İşte, ertelenen Süper Kupa final maçının yeni tarih ve saatine ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 13:34 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:34 facebook

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Süper Kupa finali için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinde Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmedi. Yaşanan olayların ardından iki dev takım, maça çıkmama kararı aldı. Ertelenen Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İşte, "Süper Kupa maçı ne zaman, final nerede oynanacak?" sorularının yanıtları...

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SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK? Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı ileri bir tarihe ertelendi. Ancak Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı henüz belli olmadı.