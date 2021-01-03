Süper Lig'de 15. hafta heyecanı bugün oynanan 3 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
2 Ocak Cumartesi
BB Erzurumspor 1-1 Gaziantep FK
Sivasspor 2-2 Denizlispor
Alanyaspor 3-0 Başakşehir FK
MKE Ankaragücü 3-1 Yeni Malatyaspor
Galatasaray 0-0 Antalyaspor
Hatayspor 3-1 Konyaspor
3 Ocak Pazar
Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük 1-2 Trabzonspor
Kayserispor 0-2 Beşiktaş
4 Ocak Pazartersi
Kasımpaşa - Fenerbahçe (19:00)
SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU
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