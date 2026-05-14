Süper Lig'de 2 maçı kadın hakemler Asen Albayrak ve Melek Dakan yönetecek
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklanırken, 2 müsabakada kadın hakem düdük çalacak. Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesini Asen Albayrak, Kayserispor-Konyaspor karşılaşmasını ise Melek Dakan yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve haftasında maçlar 15 Mayıs Cuma, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.Asen Albayrak ikinci kez Süper Lig maçı yönetecek.
İKİ KADIN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Melek Dakan, Süper Lig'de ilk kez düdük çalacak.
Süper Lig’de 34. ve son haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
15 Mayıs Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Asen Albayrak
16 Mayıs Cumartesi:
17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay
20.00 Samsunspor - Göztepe: Ümit Öztürk
17 Mayıs Pazar:
17.00 Kayserispor - Konyaspor: Melek Dakan
20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Antalyaspor - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler