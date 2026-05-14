        Süper Lig'de 2 maçı kadın hakemler Asen Albayrak ve Melek Dakan yönetecek

        Süper Lig'de 2 maçı kadın hakemler Asen Albayrak ve Melek Dakan yönetecek

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklanırken, 2 müsabakada kadın hakem düdük çalacak. Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesini Asen Albayrak, Kayserispor-Konyaspor karşılaşmasını ise Melek Dakan yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 13:52
        Beşiktaş maçını kadın hakem yönetecek

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve haftasında maçlar 15 Mayıs Cuma, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

        Asen Albayrak ikinci kez Süper Lig maçı yönetecek.
        İKİ KADIN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

        Süper Lig’in son haftasında oynanacak iki mücadelede kadın hakemler görev alacak. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Asen Albayrak görev yapacak. Kayserispor - Konyaspor maçını ise Melek Dakan yönetecek.

        Melek Dakan, Süper Lig'de ilk kez düdük çalacak.
        Süper Lig’de 34. ve son haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

        15 Mayıs Cuma:

        20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Asen Albayrak

        16 Mayıs Cumartesi:

        17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

        20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay

        20.00 Samsunspor - Göztepe: Ümit Öztürk

        17 Mayıs Pazar:

        17.00 Kayserispor - Konyaspor: Melek Dakan

        20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Mehmet Türkmen

        20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe

        20.00 Antalyaspor - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan

        20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe'den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        85 yılın en düşük seviyesinde
