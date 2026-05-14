Süper Lig'de 2 maçı kadın hakemler Asen Albayrak ve Melek Dakan yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 34. ve haftasında maçlar 15 Mayıs Cuma, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Asen Albayrak ikinci kez Süper Lig maçı yönetecek.

İKİ KADIN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Süper Lig’in son haftasında oynanacak iki mücadelede kadın hakemler görev alacak. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Asen Albayrak görev yapacak. Kayserispor - Konyaspor maçını ise Melek Dakan yönetecek.

Melek Dakan, Süper Lig'de ilk kez düdük çalacak.

Süper Lig’de 34. ve son haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

15 Mayıs Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Asen Albayrak

16 Mayıs Cumartesi:

17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay

20.00 Samsunspor - Göztepe: Ümit Öztürk

17 Mayıs Pazar:

17.00 Kayserispor - Konyaspor: Melek Dakan

20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Antalyaspor - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler