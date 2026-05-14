        Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi kapanıyor!

        Süper Lig'in 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. 55 puanı olan Göztepe ile 54 puana sahip RAMS Başakşehir, beşincilik için mücadele edecek. Karşılaşmaların sonucuna göre 29 puana sahip Antalyaspor, 31 puanı bulunan Gençlerbirliği ile 32'şer puanı olan Kasımpaşa ve Eyüpspor'dan biri 1. Lig'e düşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 09:39 Güncelleme:
        Süper Lig'de sezonunun perdesi kapanıyor!

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

        Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

        Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ligde Fenerbahçe'nin sezonu ikinci, Trabzonspor'un üçüncü, Beşiktaş'ın da dördüncü tamamlaması kesinleşti.

        Süper Lig'de 55 puanı olan Göztepe ile 54 puana sahip RAMS Başakşehir, beşincilik için mücadele edecek.

        Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un geçen hafta oynanan maçların ardından küme düştüğü lige veda edecek 3. takım da son haftada belli olacak.

        Karşılaşmaların sonucuna göre 29 puana sahip Antalyaspor, 31 puanı bulunan Gençlerbirliği ile 32'şer puanı olan Kasımpaşa ve Eyüpspor'dan biri 1. Lig'e düşecek.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şöyle:

        Yarın:

        20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

        16 Mayıs Cumartesi:

        17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

        20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)

        20.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        17 Mayıs Pazar:

        17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

        20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Chobani)

        20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

        20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

        20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Papara)

        PUAN DURUMU

        Ligde 34. ve son hafta öncesi puan durumu şu şekilde:

        O G B M A Y AV P
        1.GALATASARAY 33 24 5 4 77 29 48 77
        2.FENERBAHÇE 33 21 10 2 74 34 40 73
        3.TRABZONSPOR 33 20 9 4 61 36 25 69
        4.BEŞİKTAŞ 33 17 8 8 57 38 19 59
        5.GÖZTEPE 33 14 13 6 42 29 13 55
        6.RAMS BAŞAKŞEHİR 33 15 9 9 56 34 22 54
        7.SAMSUNSPOR 33 12 12 9 43 45 -2 48
        8.ÇAYKUR RİZESPOR 33 10 10 13 44 50 -6 40
        9.TÜMOSAN KONYASPOR 33 10 10 13 42 48 -6 40
        10.CORENDON ALANYASPOR 33 7 16 10 40 39 1 37
        11.KOCAELİSPOR 33 9 10 14 26 37 -11 37
        12.GAZİANTEP FK 33 9 10 14 42 56 -14 37
        13.İKAS EYÜPSPOR 33 8 8 17 30 45 -15 32
        14.KASIMPAŞA 33 7 11 15 32 49 -17 32
        15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 33 47 -14 31
        16.HESAP.COM ANTALYASPOR 33 7 8 18 32 55 -23 29
        17.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 33 7 6 20 29 53 -24 27
        18.ZECORNER KAYSERİSPOR 33 5 12 16 25 61 -36 27
