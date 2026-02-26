Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı!

Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi: 9'u büyük 86 obruk var

Son yıllarda İç Anadolu Bölgesinde Konya Ovası başta olmak üzere Aksaray'da da oluşmaya başlayan obruklar bölgede tedirginliğe neden olurken, yapılan incelemelerde Aksaray genelinde 9'u büyük toplam 86 obruk tespit edildi. (IHA)