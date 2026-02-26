Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.02.2026 - 12:06 Güncelleme:
        İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri!

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

        27 Şubat Cuma

        20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Aksu

        20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

        28 Şubat Cumartesi

        13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

        16.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Cihan Aydın

        20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

        20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor: Batuhan Kolak

        1 Mart Pazar

        16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor: Ümit Öztürk

        20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

        20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe: Alper Akarsu

