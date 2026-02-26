Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
27 Şubat Cuma
20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
28 Şubat Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor: Batuhan Kolak
1 Mart Pazar
16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor: Ümit Öztürk
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe: Alper Akarsu
