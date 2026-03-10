Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 25. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

Kayıtlarda Beşiktaş - Galatasaray derbisi, Konyaspor - Kasımpaşa mücadelesi, Eyüpspor - Kocaelispor karşılaşması ve Kayserispor - Trabzonspor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonlar yer aldı.

Beşiktaş-Galatasaray maçının VAR kayıtları:

VAR: "Ozan hocam."

Hakem: "Efendim Ömer."

VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam."

Operatör: "Açtım hocam."

VAR: "Temas noktasıyla başlıyorum."

Hakem: "Evet, geldim Ömer. Görüyorum temas noktasını. Benim için çok açık, kırmızı kart pozisyon. 10 numara kırmızı kart."

VAR: "Tamamdır."

İşte VAR kayıtları: