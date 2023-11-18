Süper Lig'de bu hafta maç var mı, yok mu? 2023-2024 Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?
Süper Lig'de zirve ile alt sıralarda heyecan git gide yükselirken gözler 13. hafta maçlarına çevrildi. Henüz daha ilk çeyreğinin bitmesine rağmen ciddi bir rekabetin yaşandığı ligde, bu hafta sonu maç var mı, yok mu sorusu gündem oldu. İşte hem bu sorunun yanıtı hem de 13. hafta maçlarının programı...
Süper Lig'de ilk devrenin sonuna doğru heyecan iyice artmış durumda. Henüz ilk haftalardan oldukça çekişmeli mücadelelerinin oynandığı ligde, 13. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı gündem olmdu. İşte, futbolseverlerin heyecanla araştırdığı konuya dair bilgiler ve 13. haftanın fikstürü...
SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇ YOK MU?
Süper Lig'de bu hafta sonu maçlar, A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024 Elemeleri C Grubu 8. haftasındaki Galler mücadelesi nedeniyle oynanmayacak.
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak. İşte, söz konusu haftada oynanacak maçların listesi...
SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇLARI PROGRAMI
25 KASIM CUMARTESİ
13:30 İSTANBULSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
16:00 TÜMOSAN KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş. Detaylar Detaylar
19:00 GALATASARAY A.Ş. - CORENDON ALANYASPOR
26 KASIM PAZAR
13:30 MONDİHOME KAYSERİSPOR - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
16:00 YILPORT SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
16:00 BITEXEN ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
27 KASIM PAZARTESİ
20:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
20:00 EMS YAPI SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.