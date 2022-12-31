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Süper Lig'de yılın 11'i!

Süper Lig'de 2022 yılı geride kalırken, HTSPOR olarak ligin en iyi 11'lerini belirledik. İşte Süper Lig'de 2022 yılının altın, gümüş ve bronz 11'leri...

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  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    BRONZ 11

    Ibrahim Šehić (Konyaspor)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Victor Nelsson (Galatasaray)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Samet Akaydın (Adana Demirspor)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor/Beşiktaş)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Yunus Akgün (Galatasaray)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Fernando Martins (Antalyaspor)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    El Kaabi (Hatayspor)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Marek Hamsik (Trabzonspor)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Eren Elmalı (Trabzonspor)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Bafetimbi Gomis (Galatasaray)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Jackson Muleka (Beşiktaş)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    GÜMÜŞ 11

    Altay Bayındır (Fenerbahçe)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Abdülkerim Bardakçı (Konyaspor/Galatasaray)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Attila Szalai (Fenerbahçe)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Guilherme (Konyaspor)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Arda Güler (Fenerbahçe)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Amir Hadžiahmetović (Konyaspor)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Enner Valencia (Fenerbahçe)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Haji Wright (Antalyaspor)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    ALTIN 11

    Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Onur Bulut (Kayserispor)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Vitor Hugo (Trabzonspor)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Kim Min Jae (Fenerbahçe)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Edin Visca (Trabzonspor)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Miguel Crespo (Fenerbahçe)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Anastasios Bakasetas (Trabzonspor)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Nwakaeme (Trabzonspor)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Umut Bozok (Trabzonspor)
  • Süper Lig'de yılın 11'i!

    Cornelius (Trabzonspor)

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