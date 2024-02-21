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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig fikstürü Süper Kupa maçı nedeniyle 1 hafta kaydırıldı! Süper Lig 26 Mayıs'ta sona erecek - Futbol Haberleri

        Süper Lig fikstürü Süper Kupa maçı nedeniyle 1 hafta kaydırıldı

        Süper Lig fikstürü, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçı dolayısıyla 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırıldı. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 2023-2024 sezonunun böylece 26 Mayıs'ta tamamlanacağı belirtildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 21:36 Güncelleme: 21.02.2024 - 21:37
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7 Nisan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinden dolayı Süper Lig fikstürünün 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırıldığını açıkladı.

        TFF'den yapılan açıklamada, "7 Nisan 2024 tarihinde oynanmasına karar verilen Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle; Trendyol Süper Lig'in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak 26 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmasına, Turkcell Süper Kupa müsabakasında takvim değişikliği nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesinin bu maçta uygulanmamasına ve kulüplerin transfer ettiği futbolcuları finalde oynatabilmelerine karar verilmiştir" denildi.

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