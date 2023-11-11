Süper Lig güncel puan durumu ve 12. hafta maçları
Süper Lig'de 12. hafta birbirinden zorlu maçlara sahne oluyor. Kasımpaşa evinde Kayserispor'a 4-3 mağlup olurken, Galatasaray Hatayspor deplasmanında ilk mağlubiyetini 3-1'lik skorla aldı. İşte Süper Lig güncel puan durumu, 12. hafta lig fikstürü ve maç sonuçları...
Süper Lig heyecanı 12. hafta maçları ile devam ediyor. 12. hafta açılış maçında Trabzonspor Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken, Ankaragücü Antalyaspor'a 4-0 mağlup oldu. İşte Süper Lig puan durumu ve 12. hafta maçları...
SÜPER LİG 12. HAFTA
10 KASIM 2023 CUMA
Saat 20.00 Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Saat 20.00 Ankaragücü 0-4 Antalyaspor
11 Kasım 2023 CUMARTESİ
Saat 13.30 Kasımpaşa 3-4 Kayserispor
Saat 16.00 Alanyaspor 0-3 Gaziantep FK
Saat 16.00 Fatih Karagümrük 3-0 Sivasspor
Saat 19.00 Hatayspor 2-1 Galatasaray
12 KASIM 2023 PAZAR
Saat 13.30 Pendikspor-Samsunspor
Saat 16.00 Beşiktaş-Başakşehir
Saat 16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor
Saat 19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe