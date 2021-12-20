Spor Toto Süper Lig 17. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|17
|13
|3
|1
|34
|13
|21
|42
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|17
|9
|6
|2
|28
|14
|14
|33
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|17
|9
|2
|6
|26
|18
|8
|29
|4.ATAKAŞ HATAYSPOR
|17
|9
|2
|6
|25
|20
|5
|29
|5.FENERBAHÇE A.Ş.
|17
|8
|4
|5
|28
|22
|6
|28
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|17
|8
|3
|6
|27
|28
|-1
|27
|7.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|17
|7
|5
|5
|24
|21
|3
|26
|8.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|17
|6
|7
|4
|25
|16
|9
|25
|9.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|17
|7
|4
|6
|28
|26
|2
|25
|10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|17
|7
|4
|6
|24
|25
|-1
|25
|11.GALATASARAY A.Ş.
|17
|6
|6
|5
|22
|21
|1
|24
|12.GZT GİRESUNSPOR
|17
|6
|4
|7
|18
|15
|3
|22
|13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|17
|6
|4
|7
|21
|25
|-4
|22
|14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|17
|6
|3
|8
|20
|24
|-4
|21
|15.YUKATEL KAYSERİSPOR
|17
|5
|5
|7
|22
|26
|-4
|20
|16.ALTAY
|17
|5
|3
|9
|22
|28
|-6
|18
|17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|17
|5
|1
|11
|16
|32
|-16
|16
|18.GÖZTEPE A.Ş.
|17
|3
|5
|9
|16
|25
|-9
|14
|19.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|17
|4
|2
|11
|14
|30
|-16
|14
|20.KASIMPAŞA A.Ş.
|17
|2
|5
|10
|16
|27
|-11
|11
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
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