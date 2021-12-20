Spor Toto Süper Lig 17. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 17 13 3 1 34 13 21 42 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 17 9 6 2 28 14 14 33 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 17 9 2 6 26 18 8 29 4.ATAKAŞ HATAYSPOR 17 9 2 6 25 20 5 29 5.FENERBAHÇE A.Ş. 17 8 4 5 28 22 6 28 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 17 8 3 6 27 28 -1 27 7.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 17 7 5 5 24 21 3 26 8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 6 7 4 25 16 9 25 9.BEŞİKTAŞ A.Ş. 17 7 4 6 28 26 2 25 10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 17 7 4 6 24 25 -1 25 11.GALATASARAY A.Ş. 17 6 6 5 22 21 1 24 12.GZT GİRESUNSPOR 17 6 4 7 18 15 3 22 13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 17 6 4 7 21 25 -4 22 14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 17 6 3 8 20 24 -4 21 15.YUKATEL KAYSERİSPOR 17 5 5 7 22 26 -4 20 16.ALTAY 17 5 3 9 22 28 -6 18 17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 17 5 1 11 16 32 -16 16 18.GÖZTEPE A.Ş. 17 3 5 9 16 25 -9 14 19.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 17 4 2 11 14 30 -16 14 20.KASIMPAŞA A.Ş. 17 2 5 10 16 27 -11 11

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ