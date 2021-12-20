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Haberler Futbol Süper Lig güncel puan durumu 2021! Maç sonuçları ve puan durumu
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Süper Lig güncel puan durumu 2021! Spor Toto Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Süper Lig puan durumu gündemin öne çıkanları arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig 17. hafta oynanan maçların ardından güncel puan durumu ve maç sonuçlarını hazırladık. Dün akşam derbi karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı ve zirve yarışında iki takım da yara aldı. İşte Süper Lig puan durumu

Süper Lig güncel puan durumu 2021! Maç sonuçları ve puan durumu

Spor Toto Süper Lig 17. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 17 13 3 1 34 13 21 42
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 17 9 6 2 28 14 14 33
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 17 9 2 6 26 18 8 29
4.ATAKAŞ HATAYSPOR 17 9 2 6 25 20 5 29
5.FENERBAHÇE A.Ş. 17 8 4 5 28 22 6 28
6.AYTEMİZ ALANYASPOR 17 8 3 6 27 28 -1 27
7.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 17 7 5 5 24 21 3 26
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 6 7 4 25 16 9 25
9.BEŞİKTAŞ A.Ş. 17 7 4 6 28 26 2 25
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 17 7 4 6 24 25 -1 25
11.GALATASARAY A.Ş. 17 6 6 5 22 21 1 24
12.GZT GİRESUNSPOR 17 6 4 7 18 15 3 22
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 17 6 4 7 21 25 -4 22
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 17 6 3 8 20 24 -4 21
15.YUKATEL KAYSERİSPOR 17 5 5 7 22 26 -4 20
16.ALTAY 17 5 3 9 22 28 -6 18
17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 17 5 1 11 16 32 -16 16
18.GÖZTEPE A.Ş. 17 3 5 9 16 25 -9 14
19.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 17 4 2 11 14 30 -16 14
20.KASIMPAŞA A.Ş. 17 2 5 10 16 27 -11 11

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

17.12.2021 20:00 GZT GİRESUNSPOR 3 - 1 ALTAY

18.12.2021 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 3 DEMİR GRUP SİVASSPOR

18.12.2021 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 0 ATAKAŞ HATAYSPOR

18.12.2021 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 0 FRAPORT TAV ANTALYASPOR

18.12.2021 19:00 GALATASARAY A.Ş. 1 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

18.12.2021 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 3 ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

19.12.2021 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 0 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

19.12.2021 16:00 YUKATEL KAYSERİSPOR 0 - 0 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

19.12.2021 16:00 GÖZTEPE A.Ş. 0 - 1 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

19.12.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.

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