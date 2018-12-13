Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 15. haftada en iyi joker oyuncusu Trabzonspor'un forveti Celab Ekuban oldu. Bu sezon ilk on birde sahaya çıkamayan oyuncu, oyuna sonrada girdiği 10 maçta 3 gol atarak bu alanda en iyi isim oldu.

Sezon başında İngiltere'nin Leeds United takımından kiralanan Gana asıllı İtalyan oyuncu, oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda 3 gol attı. Galatasaray, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında birer gol atan en iyi joker oyuncusu oldu. 59 dakikaya 1 gol sığdıran oyuncu 10 maçta 177 dakika sahada kaldı. Ekuban'ı 2'şer golle Alanyaspor'dan Junior Fernandes ve Bursaspor'dan Umut Nayir takip etti.

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Celab Ekuban, teknik direktör Ünal Karaman'ın, Beşiktaş maçında da en önemli hamle oyuncusu olacak. Bordo-mavili takımın rakip savunmayı aşma noktasında sıkıştığı anlarda oyuna girerek golle bulaşan Ekuban, takımını rahatlatan isim oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ