Ara transfer döneminin son günleri, taraftarlara büyük heyecan yaşattı. Kadrolarını önemli isimlerle kuvvetlendiren takımların, ligde nasıl performanslara imza atacağı merak konusu.



Süper Lig'in en çok gol atan futbolcusu Diagne'yi kadrosuna katan Galatasaray, Robinho ile kadrosunu güçlendiren Medipol Başakşehir, Kagawa'ya imza attıran Beşiktaş ve Moses'li Fenerbahçe... Onlarca yıldız isim yeni takımlarıyla sözleşme imzaladı. Peki en iyi performansı kim gösterecek?



FIFA 19'a göre Süper Lig'in en iyi transferleri şimdiden belli! Oyundaki veriler ışığında potansiyeli en yüksek yetenek, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yeni transferi Miha Zajc olurken, Beşiktaş'a imza atan ve Japon futbolunun dünya arenasına kazandırdığı en önemli yıldızlardan olan Kagawa ikinci, Galatasaray'ın Demokratik Kongo'lu stoperi Luyindama ise üçüncü oldu.

FIFA 19'a göre Süper Lig'in ara transfer döneminde yeni kulübüne imza atan en iyi 10 oyuncu şunlar:



Futbolcu / Kulübü - Oyundaki Reytingi (Potansiyel reytingi)



Miha Zajc / Fenerbahçe - 75 (Potansiyeli: 82)



Shinji Kagawa / Beşiktaş - 80 (Potansiyeli: 80)



Christian Luyindama / Galatasaray 75 (Potansiyeli: 80)



Serdar Aziz / Fenerbahçe - 77 (Potansiyeli: 79)



Victor Moses / Fenerbahçe - 78 (Potansiyeli: 78)



Marcao / Galatasaray - 72 (Potansiyeli: 78)



Robinho / Medipol Başakşehir - 77 (Potansiyeli: 77)



Konstantinos Mitroglou / Galatasaray - 77 (Potansiyeli: 77)



Mbaye Diagne / Galatasaray - 75 (Potansiyeli: 76)



Isimat-Mirin / Beşiktaş - 73 (Potansiyeli: 74)