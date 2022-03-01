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Süper Lig puan durumu 1 Mart 2022! 27. hafta Süper Lig maç sonuçları ve 28. hafta fikstürü!

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 27. hafta da dün akşam sona erdi. Haftanın son maçında son haftaların çıkışta olan takımlarından Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1'le geçti ve Trabzonspor maçı öncesi moral buldu. İşte 1 Mart 2022 itibariyle Süper Lig'de puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın maçları...

Süper Lig puan durumu 1 Mart 2022! 27. hafta Süper Lig maç sonuçları ve 28. hafta fikstürü!

2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 27. hafta maçlarıyla devam etti. İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maçı sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

25 Şubat Cuma

20.00 Adana Demirspor 0-0 Fraport TAV Antalyaspor

20.00 Trabzonspor 3-2 Yukatel Kayserispor

26 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir 1-2 VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Demir Grup Sivasspor 2-3 Beşiktaş

27 Şubat Pazar

13.30 Altay 3-2 Gaziantep FK

13.30 GZT Giresunspor 3-1 Göztepe

16.00 Aytemiz Alanyaspor 5-1 İttifak Holding Konyaspor

16.00 Atakaş Hatayspor 5-2 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray 4-2 Çaykur Rizespor

28 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa 1-2 Fenerbahçe

SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU (1 MART)

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AYRINTILI PUAN DURUMU

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ PROGRAMI

4 Mart Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor

5 Mart Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Giresunspor
16.00 Göztepe - Kasımpaşa
19.00 Konyaspor - Galatasaray

6 Mart Pazar

16.00 Fatih Karagümrük - Altay
19.00 Antalyaspor - Sivasspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Mart Pazartesi

20.00 Kayserispor - Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK
20.00 Gaziantep FK - Hatayspor

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