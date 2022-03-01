2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 27. hafta maçlarıyla devam etti. İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maçı sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...
SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
25 Şubat Cuma
20.00 Adana Demirspor 0-0 Fraport TAV Antalyaspor
20.00 Trabzonspor 3-2 Yukatel Kayserispor
26 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir 1-2 VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Demir Grup Sivasspor 2-3 Beşiktaş
27 Şubat Pazar
13.30 Altay 3-2 Gaziantep FK
13.30 GZT Giresunspor 3-1 Göztepe
16.00 Aytemiz Alanyaspor 5-1 İttifak Holding Konyaspor
16.00 Atakaş Hatayspor 5-2 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray 4-2 Çaykur Rizespor
28 Şubat Pazartesi
20.00 Kasımpaşa 1-2 Fenerbahçe
SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU (1 MART)
SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ PROGRAMI
4 Mart Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor
5 Mart Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Giresunspor
16.00 Göztepe - Kasımpaşa
19.00 Konyaspor - Galatasaray
6 Mart Pazar
16.00 Fatih Karagümrük - Altay
19.00 Antalyaspor - Sivasspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
7 Mart Pazartesi
20.00 Kayserispor - Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK
20.00 Gaziantep FK - Hatayspor
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