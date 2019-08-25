Spor Toto Süper Lig 2. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de ligin 2. haftasında üç maç ile perde açıldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 1. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 1. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1. FENERBAHÇE A.Ş. 2 2 0 0 7 1 6 6 2.ALANYASPOR 2 2 0 0 5 1 4 6 3.DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 1 0 0 3 0 3 3 4.YENİ MALATYASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3 5.YUKATEL DENİZLİSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3 6.ANTALYASPOR A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3 7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3 8.BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 1 0 1 3 3 0 3 9.MKE ANKARAGÜCÜ 2 0 2 0 1 1 0 2 10.TRABZONSPOR A.Ş. 1 0 1 0 1 1 0 1 11.KONYASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 13.KASIMPAŞA A.Ş. 2 0 1 1 2 5 -3 1 14.GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 0 1 -1 0 15.GALATASARAY A.Ş. 1 0 0 1 0 2 -2 0 16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 0 0 2 1 5 -4 0 17.GÖZTEPE A.Ş. 2 0 0 2 0 4 -4 0 18.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 1 0 0 1 0 5 -5 0

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ