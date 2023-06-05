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Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

Türkiye Süper Lig’i 2022-2023 sezonunun bitmesine 1 hafta kala en çok merak edilenlerden biri de gol sıralaması oldu. Son haftayı bay geçecek olan şampiyon Galatasaray sezonun kapanış mücadelesini Fenerbahçe ile oynadı. Fenerbahçe’yi 3-0’lık skorla geçen Galatasaray’da gol krallığında üst sıralarda yer alan Mauro Icardi bu maçıda boş geçmedi. Peki, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda gol krallığında kimler var? İşte o isimler…

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  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda sona yaklaşırken gol krallığında isimler netleşiyor. Fenerbahçe’de Enner Valencia gol krallığında zirvede bulunurken sarı-lacivertli formayla en fazla gol atan ‘yabancı futbolcu’ rekorunu kırdı. Şaşırtıcı isimlerinde yer aldığı gol krallığında sezonu lider olarak tamamlayan Galatasaray’dan küme düşen Ümraniyespor’a kadar pek çok isim yer alıyor. İşte 2022-2023 sezonu gol krallığı…
  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    2022-2023 GOL KRALLIĞI

    1-Enner Valencia 31 maçta 29 gol (Fenerbahçe)
  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    2-Mauro Icardi 24 maçta 22 gol (Galatasaray)
  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    3-Mbaye Diagne 32 maçta 21 gol (Fatih Karagümrük)
  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    4-Fabio Borini 30 maçta 19 gol (Fatih Karagümrük)
  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    5-Umut Nayir 30 maçta 17 gol (Ümraniyespor)
  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    6-Cenk Tosun 31 maçta 15 gol (Beşiktaş)
  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    7-Haji Wright 27 maçta 15 gol (Antalyaspor)
  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    8-Rijad Bajic 33 maçta 13 gol (Giresunspor)
  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    9-Vincent Aboubakar 15 maçta 13 gol (Beşiktaş)
  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    10-Michy Batshuayi 19 maçta 12 gol (Fenerbahçe)

    11-Ali Sowe 32 maçta 12 gol (MKE Ankaragücü)

    12-Valon Ethemi 30 maçta 12 gol (İstanbulspor)

    13-Trezeguet 28 maçta 11 gol (Trabzonspor)

    14-Younes Belhanda 29 maçta 11 gol (Adana Demirspor)

    15-Joao Figueirede 33 maçta 10 gol (Başakşehir)
  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    2022-2023 SEZONU EN GOLCÜ FUTBOLCULAR

    Tüm liglerde gol sıralamasında Fenerbahçe’den Enner Valencia ilk 10’da yer alıyor.

    1-Erling Haaland 58 maç 58 gol (Manchester City)

    2-Paul Mullin 53 maç 47 gol (Wrexham)    
  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    3-Kylian Mbappe 48 maç 43 gol (PSG)

    4-Macaulay Langstaff 48 maç 42 gol (Notts County)

    5-Dominic Poleon 46 maç 37 gol (Ebbsfleet United) 
  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    6-Robert Lewandowski 51 maç 34 gol (Barcelona)
  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    7-Harry Kane 55 maç 34 gol (Tottenham)

    8-Hugo Cuypers 56 maç 34 gol (Gent)
  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    9-Kyogo Furuhashi 48 maç 34 gol (Celtic)

    10-Enner Valencia 47 maç 33 gol (Fenerbahçe)
  • Süper Lig’de gol krallığında kimler var? İşte Süper Lig’in en fazla gol atan oyuncu!

    REKOR TANJU ÇOLAK’TA

    Tanju Çolak 1987-88 sezonunda Süper Lig’de attığı otuz dokuz golle, Avrupa'da en çok gol atan oyuncu olup Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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