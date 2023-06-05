Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda sona yaklaşırken gol krallığında isimler netleşiyor. Fenerbahçe’de Enner Valencia gol krallığında zirvede bulunurken sarı-lacivertli formayla en fazla gol atan ‘yabancı futbolcu’ rekorunu kırdı. Şaşırtıcı isimlerinde yer aldığı gol krallığında sezonu lider olarak tamamlayan Galatasaray’dan küme düşen Ümraniyespor’a kadar pek çok isim yer alıyor. İşte 2022-2023 sezonu gol krallığı…