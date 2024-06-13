OGEDAY - SEDA DÜELLOSU

Seda ve Ogeday karşılaşmasında 6-1'lik skorla kazanan Ogeday oldu. Ogeday böylelikle adını finale yazdıran ilk isim oldu. Seda Ocak ise bu mücadele sonrasında Survivor All Star 2024 finaline veda etti.

BATUHAN NEFİSE DÜELLOSU

Batuhan ve Nefise mücadelesi yarışmaya damga vurdu. Nefise Batuhan karşısında skor üstünlüğünü koruyarak adını finale yazdırdı ve Ogeday'ın rakibi oldu.