Survivor 2021'de Ünlüler takımının adeta erimesi sonucunda Acun Ilıcalı, takımları karıştırmaya karar verdi. Ünlüler takımında İsmail, Batuhan, Sergen ve Merve kalmıştı. Gönüllüler takımında ise Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, Dora, Steve, Berkay, Poyraz ve Ayşe kalmıştı. Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı yeni Kırmızı ve Mavi takımı açıkladı. Peki Yeni Ünlüler ve Gönüllüler takımı oyuncuları kimler oldu? Survivor yeni takımlar nasıl şekilllendi? İşte detaylar...
KIRMIZI TAKIM
Berkay
Batuhan
Aleyna Çalışkan
Aleyna Kalaycıoğlu
İsmail Balaban
MAVİ TAKIM
Steven
Merve Aydın
Poyraz
Sergen
Ayşe
Dora
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