Survivor 2021'de Ünlüler takımının adeta erimesi sonucunda Acun Ilıcalı, takımları karıştırmaya karar verdi. Ünlüler takımında İsmail, Batuhan, Sergen ve Merve kalmıştı. Gönüllüler takımında ise Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, Dora, Steve, Berkay, Poyraz ve Ayşe kalmıştı. Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı yeni Kırmızı ve Mavi takımı açıkladı. Peki Yeni Ünlüler ve Gönüllüler takımı oyuncuları kimler oldu? Survivor yeni takımlar nasıl şekilllendi? İşte detaylar...

KIRMIZI TAKIM

Berkay

Batuhan

Aleyna Çalışkan

Aleyna Kalaycıoğlu

İsmail Balaban

MAVİ TAKIM

Steven

Merve Aydın

Poyraz

Sergen

Ayşe

Dora