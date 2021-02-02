Survivor Duygu kim? Sorusu yarışmaya yedeklerden katılmasının ardından araştırılıyor. Survivor 2021 yarışmacıları artıyor. Peki, Survivor Duygu kimdir? Survivor Duygu nereli, kaç yaşında? İşte Survivor Duygu Serap Salman hakkında...

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Aslen Ağrılı olan Survivor Duygu, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Personel trainer olarak çalışıyor ve Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Altı yaşından itibaren sporla ilgilenen Duygu, çalışkan olması nedeniyle hemen hemen her sporla ilgilenmiş. Voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit yaptığı sporlardan.

Duygu Serap Salman iyi de bir dansçıdır ve sosyal medyada bu nedenle geniş bir takipçi kitlesi vardır. El becerilerine güvenen Survivor Duygu, birçok branşta başarılı olmanın dayanıklı, çözüm odaklı ve heyecanlı olarak kendini tarif ediyor.

GEÇEN SENE KATILACAKTI!

Acun Ilıcalı Survivor Duygu'nun geçen sene trafik kazası için elemelere gelemediğini açıkladı. Kendisini anlatan Duygu, ''Benim için duygusal bir an. Benim için ihtimali olmayan bir şeydi. 1.5 yıldır bu ana hazırlanıyorum, duygusalım. Burayı parçalamaya geldim. Güç eşittir ben. Duygusal ilerlemeyeceğim, başarmak ve kazanmak için geldim.

SURVİVOR DUYGU EVLİ Mİ?

Duygu Serap Salman ile ilgili araştırılan konulardan biri de evli mi sevgilisi var mı oldu. Survivor izleyicileri, Survivor Duygu'nun hayatını daha yakından öğrenmek için, internetten 'Survivor Duygu bekar mı, sevgilisi var mı?' yazıp cevabını aradı. Survivor Duygu, nişanlı olduğunu belirtiyor.