Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. All Star ve Gönüllüler takımı iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım sevdikleriyle hasret giderdi. Peki, "Survivor iletişim oyunu kim kazandı? 24 Şubat Survivor ödül oyunu hangi takım kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...