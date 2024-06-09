Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti?
Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 9 Haziran Pazar günü TV8 ekranlarında eleme düellosu heyecanı yaşanıyor. Eleme adayları olan; Atakan, Yunus Emre, Nefise ve Seda yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verecek. Eleme düellosunu kaybeden isim ise adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 9 Haziran Survivor'da yaşananlar...
Survivor'da eleme gecesi... Survivor'da düello sonucunda bir kişi adaya veda edecek. Kıran kırana mücadele devam ederken düello eşleşmeleri ve veda eden isim araştırmaları başladı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler vardı?" İşte 9 Haziran Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı...
SURVİVOR'DA YENİ DÖNEM!
Acun Ilıcalı acil durum konseyinde yeni kuralları açıkladı:
Survivor'da son 6 kişi kaldı. Atakan, Ogeday, Seda, Yunus Emre, Nefise ve Batuhan'ın içinde bulunduğu bu altı aday için final yolculuk biletleri şansı başladı.
Yeni sisteme göre bugünden itibaren 3 dokunulmazlık oynanacak oynanan üç dokunulmazlıkla her gün bir kişi dokunulmazlık kolyesi alacak. Dokunulmazlığı kazanamayan üç kişi otomatik olarak eleme potasına girecek. Eleme İstanbul'daki yarı finalde gerçekleşecek.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 9 HAZİRAN 2024?
Survivor'da elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Nefise
Seda
Atakan