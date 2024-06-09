Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Haziran Survivor All Star adaya veda eden isim açıklandı mı?

        Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti?

        Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 9 Haziran Pazar günü TV8 ekranlarında eleme düellosu heyecanı yaşanıyor. Eleme adayları olan; Atakan, Yunus Emre, Nefise ve Seda yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verecek. Eleme düellosunu kaybeden isim ise adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 9 Haziran Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 18:11 Güncelleme: 09.06.2024 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da eleme gecesi... Survivor'da düello sonucunda bir kişi adaya veda edecek. Kıran kırana mücadele devam ederken düello eşleşmeleri ve veda eden isim araştırmaları başladı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler vardı?" İşte 9 Haziran Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı...

        2

        SURVİVOR'DA YENİ DÖNEM!

        Acun Ilıcalı acil durum konseyinde yeni kuralları açıkladı:

        Survivor'da son 6 kişi kaldı. Atakan, Ogeday, Seda, Yunus Emre, Nefise ve Batuhan'ın içinde bulunduğu bu altı aday için final yolculuk biletleri şansı başladı.

        Yeni sisteme göre bugünden itibaren 3 dokunulmazlık oynanacak oynanan üç dokunulmazlıkla her gün bir kişi dokunulmazlık kolyesi alacak. Dokunulmazlığı kazanamayan üç kişi otomatik olarak eleme potasına girecek. Eleme İstanbul'daki yarı finalde gerçekleşecek.

        3

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 9 HAZİRAN 2024?

        Survivor'da elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        4

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Nefise

        5

        Seda

        6

        Atakan

        7

        Yunus Emre

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        İran'da 6 adaya onay
        İran'da 6 adaya onay
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"