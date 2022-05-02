Survivor All Star yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazanıp takımlarını korumak için ter dökmeye devam ediyor. Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları galip gelebilmek için kıyasıya mücadele veriyorlar. Bu akşam oynanacak oyunda dokunulmazlığın yanı sıra kazanan takım ödül de kazanacak. Özel jet ile alınacak yarışmacılar seyahet edecekler. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve Survivor eleme adayları hakkında merak edilenler...