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Survivor eleme adayları kim, yokluk adasına kim gitti? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayları bu akşam netlik kazanacak. Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı bu akşam dördüncü oyun ile belli olacak. Survivor 2022 All Star yeni takımlar ile mücadeleye devam ederken Survivor dokunulmazlık oyunu nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Bu akşam oynanan Survivor dokunulmazlık oyunu sonrası ise Survivor eleme adayı belli olacak. İşte 2 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar ve Suvivor 4. eleme adayı...

  • 01
    Survivor kim elendi, yarışmaya kim veda etti? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu, yokluğa kim gitti, dokunulmazlığı kim kazandı?

    Survivor All Star yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazanıp takımlarını korumak için ter dökmeye devam ediyor. Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları galip gelebilmek için kıyasıya mücadele veriyorlar. Bu akşam oynanacak oyunda dokunulmazlığın yanı sıra kazanan takım ödül de kazanacak. Özel jet ile alınacak yarışmacılar seyahet edecekler. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve Survivor eleme adayları hakkında merak edilenler...
  • 02
    Survivor kim elendi, yarışmaya kim veda etti? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu, yokluğa kim gitti, dokunulmazlığı kim kazandı?

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 

    Survivor 2 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Kazanan takım bellli olduğunda haberimizde yer alacak. 

    DÜN SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

    8 - 6'lık skorla kadınlar mücadelesini Kırmızı takım kazandı. Ardından 8 - 4'lük skorla erkekler mücadelesini Mavim takım kazandı. 

    Best Of'a kalın yarışmada skor 2 - 2'ye geldi. Bayrak yarışına kalan mücadelede Kırmızı takım Sude - Adem ikilisini çıkarırken Mavi takım Avatar Atakan - Seda ikilisini çıkardı. Kırmızı takımda atıcı Sude olurken Mavi takımda ise Atakan oldu. Dört başarılı atışı yapan isim ise Atakan oldu ve Mavi takıma galibiyeti kazandırdı. 
  • 03
    Survivor kim elendi, yarışmaya kim veda etti? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu, yokluğa kim gitti, dokunulmazlığı kim kazandı?

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 

    Survivor'da 4. eleme adayı henüz belli olmadı. Survivor eleme adayları bu akşam gerçekleştirilecek konseyde netlik kazanacak.

    İlk dokunulmazlığı kaybeden mavi takım Evrim'i aday gösterirken, ikinci dokunulmazlığı ise Kırmızı takım kaybetti ve Barış'ı yokluk adasına göndermişti. Survivor 3. eleme adayı ise dün akşam gerçekleştirilen konseyde belli oldu. 1 Mayıs Pazar günü oynanan oyun sonrası eleme konseyinde takım oylamasından 5 oy alarak yokluk adasına giden isim Ayşe Yüksel oldu.
  • 04
    Survivor kim elendi, yarışmaya kim veda etti? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu, yokluğa kim gitti, dokunulmazlığı kim kazandı?

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenecek ismin 3 Mayıs salı günü gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olması bekleniyor. 

    Tv 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'da son elenen isim ise salı günü belli oldu. Eleme potasında Evrim, Barış, Gökhan ve Ayşe'nin yer alırken adaya veda eden isim Gökhan oldu.

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