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Survivor Reşat kimdir? Survivor Reşat yaşında ve nereli? İşte Sultan Reşat Hacıahmetoğlu biyografisi

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu hayatı merak konusu oldu. Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Gönüllüler takımı yarışmacıları izleyiciler tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Gönüllüler takımı yarışmacılarından Survivor Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir? Sultan Reşat Hacıahmetoğlu yaşında ve nereli? İşte Survivor Reşat hakkında merak edilenler

Survivor Reşat kimdir? Survivor Reşat yaşında ve nereli? İşte Sultan Reşat Hacıahmetoğlu biyografisi

Survivor 2021 yarışmacılarından Sultan Reşat Hacıahmetoğlu araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de heyecan durulmuyor. Sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılardan biri olan Survivor Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir?
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu yaşında ve nereli? İşte Survivor Reşat hakkında merak edilenler

SULTAN REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.

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