Svensson: Solskjaer Norveç'te çok ünlü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Jonas Svensson, karşılaşmayı değerlendirdi.

"MUTLU DEĞİLİZ"

Mücadeleyi değerlendiren Svensson, "Mutlu değiliz, beraberlik değil galibiyet istiyorduk. Özellikle kırmızı karttan sonra gol atmak istedik ama olmadı. Böyle devam etmeliyiz." dedi.

SOLSKJAER AÇIKLAMASI

Yeni teknik direktör Solskjaer hakkında konuşan 31 yaşındaki oyuncu "Çok heyecanlıyım, o Norveç'te çok ünlü. Onunla bugün tanıştım, çok güzel olacağına eminim. Fotoğrafımız hakkında konuşmadık, çok az konuştuk çünkü bugün maçımız vardı. O fotoğrafın yeni versiyonunun gelmesi mümkün." ifadelerini kullandı.