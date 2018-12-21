Fenerbahçe'ye sezon başında Championship ekiplerinden Swansea'den kiralanan Andre Ayew'le ilgili gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın imza töreninde yaptığı açıklamada, "Keşke elimizde olsa da Ayew'in kiralamasını uzatsak. Biz bu oyuncuyu neredeyse bedelsiz kiraladık. Diğer 3 elit oyuncumuza göre çok daha memnunum" demişti. Koç'un bu sözlerinin ardından Swansea cephesinden de bir açıklama geldi.

Swansea'nin menajeri Graham Potter, "Fenerbahçe'nin Ayew'i istemesi normal. Para ve finans işlerine girmeyeceğim çünkü bu işler her an değişebilir. Kulüplerin bir araya gelerek herkesin yararına olacak bir anlaşma sağlaması gerekir. Şu anda kiralık olduğundan ve durumu değişebileceğinden konu üzerinde şimdilik durmaya gerek yok" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Andre Ayew'le ilgili sezon sonunda bir değerlendirmede bulunması bekleniyor.

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