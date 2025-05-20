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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Szymanski için ülkesinden transfer iddiası - Fenerbahçe Haberleri

        Szymanski için ülkesinden transfer iddiası

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Sebastian Szymanski, ülkesi Polonya basınının iddiasına göre İtalyan ve Hollanda ekiplerinin radarına girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 00:21 Güncelleme: 20.05.2025 - 00:21
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        Szymanski için ülkesinden transfer iddiası!
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        Polonya basını, Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'yle ilgili yeni bir transfer iddiasında bulundu.

        Polonya medyasından Mateusz Borek, orta saha oyuncusu hakkında dikkat çeken bir transfer iddiasında bulundu.

        Mateusz Borek, Szymanski'nin gelecek sezon Fenerbahçe'den ayrılabileceğini öne sürdü.

        Tecrübeli gazeteciye göre, yıldız isme eski kulübü Feyenoord'un yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Lazio da talip oldu.

        LAZIO, 15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

        Öte yandan Lazio'nun Sebastian Szymanski'ye teklif yapmaya hazırlandığını iddia edildi. Polonyalı oyuncu için 15 milyon euro gözden çıkaran İtalyan ekibinin sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.

        TRANSFERİNDE 9.75 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

        Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında Sebastian Szymanski'yi 9.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Feyenoord'dan kadrosuna katmıştı.

        BU SEZON SZYMANSKİ

        Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu, bu mücadelelerde 7 gol kaydederken, 9 asistlik katkı sağladı.

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