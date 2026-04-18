TAG Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kamyonet ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Giriş: 18 Nisan 2026 - 00:21 Güncelleme:
Gaziantep'te, TAG Otoyolu'nun Nurdağı mevkisinde A.A. (40) idaresindeki kamyonet, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritte S.A. (27) yönetimindeki çekiciyle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada kamyonette yolcu olarak bulunan H.A. (30) hayatını kaybetti, yaralanan sürücü A.A. ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
