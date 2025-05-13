Tahkim'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 'yabancı kuralı' itirazına ret!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, gelecek sezondan itibaren uygulanmaya başlayacak olan yeni yabancı futbolcu kuralına yaptığı itiraz, TFF Tahkim Kurulu tarafından oybirliğiyle reddedildi.

TFF Tahkim Kurulu'nun almış olduğu karar şu şekilde:

"Galatasaray A.Ş.’nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu’na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

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Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu’na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."