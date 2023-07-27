Taksi indi bindi ücreti ne kadar ve kaç TL oldu? 2023 İstanbul taksi ücretlerine zam mı geldi?

Taksi indi bindi ücreti ne kadar ve kaç TL oldu? 2023 İstanbul taksi ücretlerine zam mı geldi?

İstanbul'da taksi indi-bindi ücretlerine dair ciddi bir artış söz konusu. Son olarak Ocak ayında zamlanan ücretlere dair bugün UKOME kritik bir toplantı yapacak ve resmi karar açıklanacak. İşte, gerek İBB kaynakları gerekse İTEO Başkanı Eyüp Aksu'nun açıklamalarından satırbaşları...

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İSTANBUL'DA TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 75 TL Mİ OLACAK?

Sarı taksilerin sık sık gündeme geldiği İstanbul'da bu kez de indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası konuşuluyor. İddiaların sorulduğu İBB kaynakları "Alt komisyonda bu görüşülmüş olabilir bugün ama bu sadece fikir olarak ortaya atılmıştır.

Taksiciler alt komisyonda bunu istemiş olabilir, ama bu resmi bir karar değil. 27 Temmuz'da UKOME toplantısı var. Orada belli olur." yanıtını verdi.