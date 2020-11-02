Trabzonspor’da Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik patronun kim olacağına çevrildi. Bordo-mavili yönetimin teknik direktör adayları arasında yer alan isimler içinde Tamer Tuna ise ağırlık kazanmıştı. Dün Antalyaspor’u çalıştıran ekibi ile bir araya gelen deneyimli çalıştırıcıya, bordo-mavili yönetimden resmi bir teklifin henüz ulaşmadığı öğrenildi.

DEVRE ARASINA KADAR DİNLENMEK İSTİYOR

Abdullah Avcı, Mustafa Reşit Akçay, Şota ve Fatih Tekke'nin yanı sıra Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda teknik direktör adayları arasında yer alan Tamer Tuna'nın devre arasına kadar takım çalıştırma gibi bir planının da olmadığı öğrenildi. Sivasspor, Göztepe ve son olarak Antalyaspor'da görev alan Tuna'nın, yakın çevresine devre arasına kadar takım çalıştırmak istemediği ancak iyi bir teklifin gelmesi halinde bu kararını tekrar gözden geçireceğini aktardı.