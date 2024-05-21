Tandırda cesedi bulunan Eymen'in annesi ile sevgilisi hakim karşısında: Gizlilik talep ettiler
İzmir'in Bornova ilçesinde cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet ile 38 yıl hapis cezasına çarptırılan anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin, bu kez 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan hakim karşına çıktı. Duruşmada davanın gizli görülmesi talebi reddedilirken, Eymen'in ağabeyi Önder Durak, "Sanıklar insanlık suç işlemiştir. En üst sınırdan cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.
İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ın ölü bulunmasıyla ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet ile 38'er yıl hapis cezaları verilen anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 3. duruşması görüldü.
İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüLen duruşmaya tutuklu sanıklar, katılmadı.
DAVANIN GİZLİ GÖRÜLMESİ TALEP EDİLDİ
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, sanık Serkan Elçetin'in davanın gizli görülmesi yönünde daha önce yazılı olarak verdiği talep değerlendirildi. Duruşma savcısı ve avukatların, takdirin mahkemede olduğunu söylemesi üzerine kadın hakim, talebi reddetti.
"SANIKLAR İNSANLIK SUÇU İŞLEMİŞTİR"
Ardından işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan Eymen Sadık Durak'ın ağabeyi Önder Durak, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Önder Durak, "Eymen öz kardeşimdir. Mine Durak, üvey annemdir. Sanıklar insanlık suç işlemiştir. En üst sınırdan cezalandırılmalarını istiyorum. Şikayetçiyim" dedi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.
NE OLMUŞTU?
Eskişehir'de yaşayan Z.Ç, yeğeni Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in 5 yaşındaki Eymen Durak'a şiddet uyguladığını, cinsel yönden çocuğu istismar ettiklerini, çocuğun video görüntülerinde ve görüntülü konuşmalarda vücudunda darp izleri gördüğünü ve sağlığından endişe duyduğunu belirterek polise başvurmuş, şüpheliler İzmir'de gözaltına alınmıştı.
Durak ve Elçetin'in itirafının ardından 1 Eylül 2019'da ormanlık alanda çocuğun toprağa gömülü cesedi bulunmuştu.
Konuya ilişkin hukuksal süreç sonunda İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Mine Durak ve Serkan Elçetin'e ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 38 yıl hapis cezası vermiş, istinafta hukuka uygun bulunan bu karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.
Dava sürecinde Serkan Elçetin'in telefonundan elde edilen verilerde 2 sanığın da maktule yönelik "cinsel istismar" suçunu işlediğini gösteren videoların tespit edilmesi üzerine cumhuriyet savcısı tarafından ayrı bir iddianame hazırlanmış ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçunu işledikleri gerekçesiyle sanıklar hakkında ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.