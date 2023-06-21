Tanyeli'den kötü haber

Tanyeli, "Mesajlarınız için, geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. 5 buçuk santim yeni bir kistim var. Bir ay önce ameliyat olmuştum o kist neden gözükmedi bilmiyoruz ya da son bir ayda oldu. Hiçbirinize dönemediğim için çok özür dilerim. Sizleri çok seviyorum dualarınız için çok teşekkür ederim Allah razı olsun" dedi.