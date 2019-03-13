Tarım Kredi Kooperatifleri'nden (Tarım Kredi) edinilen bilgiye göre, 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin bölge birliklerine bağlı 51 kooperatif tarafından sağlanıyor.
Bu kapsamda söz konusu tanzim satış noktalarına bugüne kadar domates, patates, soğan, biber, kabak, patlıcan, salatalık, ıspanak ve elma olmak üzere yaklaşık 14 bin ton meyve ve sebze sevk edildi.
En çok tedarik edilen ürün, 5 bin 896 tonla patates oldu. Ayrıca yaklaşık 506 ton biber, 3 bin 973 ton domates, 460 ton ıspanak, 183 ton kabak, 142 ton patlıcan, bin 49 ton salatalık, 861 ton soğan ve 796 ton elma tedarik edilerek, uygun fiyatla tüketiciye sunuldu.
EN ÇOK ÜRÜN İSTANBUL'A
En çok ürün tedariki İstanbul Büyükşehir Belediyesine sağlandı. İstanbul halkına 3 bin 272 ton patates ve 2 bin 457 ton domates başta olmak üzere, toplam 7 bin 805 ton ürün tedarik edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesine de tanzim satış için bin 398 ton patates, 940 ton domates başta olmak üzere, toplamda 3 bin 423 ton ürün sağlandı.
Tanzim satış kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesine yaklaşık bin 243 ton, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine 412 ton, Samsun Büyükşehir Belediyesine 333 ton, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine 509 ton, Trabzon Büyükşehir Belediyesine de 143 ton meyve ve sebze tedariki gerçekleştirildi.
Gıda, yaş meyve ve sebzede spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine düzenlenmesi amacıyla kurulan tanzim satış noktaları, 8 Şubat'tan itibaren hizmet veriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.