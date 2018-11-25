Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu’ndan üzücü haber geldi.
Oyuncunun akciğerlerinde sorun olduğu öğrenildi.
Ünlüoğlu’na bu süreçte en büyük destek ise eşi Gülenay Kalkan’dan geliyor.
TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?
Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Namık KemalLisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.
Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.
2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal,Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol almıştır.
2014 yılında yapımcısı Necati Akpınar, senaristi Ata Demirer ve Ata Demirer ileDemet Akbağ'ın başrollerde oynadığı "Eyyvah Eyvah 3" adlı sinema filminde Özge Borak, Salih Kalyon, Serra Yılmaz ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncularla beraber oynadı.
Tarık Ünlüoğlu, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.
2015’te ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide yer aldı.
Tarık Ünlüoğlu'nun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı vardır. Kızı Zeynep, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oğlu Umut Kırca ile evlidir.
Tarık Ünlüoğlu, 1988 yılından beri 25 yıl birlikte yaşadığı Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.
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