        Tarımda geçen yıl 72 bin 149 hektar alan sulamaya açıldı, 12 milyar lira katkı sağlandı

        Tarımda geçen yıl 72 bin 149 hektar alan sulamaya açıldı, 12 milyar lira katkı sağlandı

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), geçen yıl tamamlanan 321 tesis yatırımıyla 72 bin 149 hektar alanı sulamaya açarken, bunun bir yılda sağladığı katkı 12 milyar lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 11:23 Güncelleme:
        Tarımda geçen yıl 72 bin 149 hektar alan sulamaya açıldı

        Genel Müdürlüğün verilerinden derlenen bilgiye göre, suyun tasarruflu ve optimum şekilde kullanılması önemini korurken, depolamalı tesisler yapılması suretiyle su kaynakları potansiyelinin değerlendirilerek çok maksatlı bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesine devam ediliyor.

        Ayrıca, işletmede olan sulamalarda kayıpların önüne geçilerek suyun daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi amacıyla yenileme projelerinin ön plana çıkarılması ve klasik açık sistem sulama şebekeleri yerine modern kapalı sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

        GEÇEN YIL 22 BARAJ, 70 SULAMA TESİSİ HİZMETE AÇILDI

        Geçen yıl 22 baraj, 7 gölet ve bent, 6 yeraltı depolaması ve suni besleme, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 195 taşkın tesisi ve 1 özel sektör HES'i olmak üzere 321 tesis tamamlanarak hizmete sunuldu.

        Bu tesislerle geçen yıl 72 bin 149 hektar alan sulamaya açılarak, yıllık 12 milyar lira ekonomiye katkı sağlandı. Bu kapsamda 406 milyon metreküp su depolandı, yıllık 67,4 milyon metreküp içme suyu elde edildi, yaklaşık 226 bin hektar alanda toplulaştırma tamamlandı.

        Tarım sektöründe ise 70 sulama tesisiyle 72 bin 149 hektar ilave sulama alanı ve 11 bin 781 hektar sulama şebekesi yenileme yatırımı yapıldı. 74 arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmaları kapsamında ilave 225 bin 690 hektar alanda arazi toplulaştırma ve tescil işlemleri gerçekleştirildi.

        Taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili faaliyetler kapsamında geçen yıl 3 bin 121 hektar alan ve 247 meskun mahalde 195 taşkın kontrol tesisi hizmete alındı.

        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidiyor
        Ekibini doğurtmuş!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Sezonu açtılar
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
