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Haberler İş-Yaşam Tarımsal destekte vergi iade şartları açıklandı
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Tarımsal destek ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin iade şartları belli oldu

Tarımsal destek ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin iade usul ve esasları düzenlendi

Tarımsal destekte vergi iade şartları açıklandı
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 26 Ekim 2021'den önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iade işlemleri, illerde vergi dairesi başkanlıkları ya da defterdarlıkların yetkili kılacakları vergi dairesi/vergi dairelerince yerine getirilecek.

Başvuru için gerekli koşulları taşıyanlar, dilekçelerini, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi elden veya posta yoluyla da ilgili vergi dairesine ulaştırabilecek.

1 Ocak 2016'dan önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif suretiyle ödenmiş bulunan gelir vergileri yönünden ise düzenlemeden faydalanılması mümkün olmayacak.

Düzenleme kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 milyon üreticiye, faiziyle yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılması bekleniyor.

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