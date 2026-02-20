Canlı
        Tarımsal girdi fiyat endeksi aralıkta yıllık yüzde 33,15 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tarımsal girdi fiyat endeksi aralıkta yıllık yüzde 33,15 arttı

        TÜİK verilerine göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, 2025 yılı Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,30, yıllık bazda ise yüzde 33,15 artarken, on iki aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 32,50 oldu

        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 10:24 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:24
        Tarımsal girdi fiyat endeksi aralıkta arttı
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, Tarım-GFE'de, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33,15 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,15 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,50 artış gerçekleşti.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,14 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,28 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,48 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,56 artış gerçekleşti.

        Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 72,78 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 6,43 artış ile veteriner harcamaları oldu.

