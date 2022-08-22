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Tarımsal girdi fiyatlarında rekor artış

Haziran ayında yıllık tarımsal girdi enflasyonu yüzde 134.96 ile rekor düzeye ulaştı

Tarımsal girdi fiyatlarında rekor artış
Tarımsal girdi fiyatlarında rekor artış
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HABERTURK.COM

TÜİK haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre haziranda Tarım-GFE geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134.96 yükseldi. Bu yıllık bazda kaydedilen en yüksek artış oldu.

Tarım-GFE haziranda aylık olarak ise yüzde 7.92 yükseldi.

Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Haziran 2022:

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4.57, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 8.33 artış yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 72.3, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 145.32 artış gerçekleşti.

GÜBREDE SERT YÜKSELİŞ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 31.88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 46.04 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 233.89 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 228.03 ile enerji ve yağlar olarak kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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