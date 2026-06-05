Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.757,82 %-0,82
        DOLAR 46,0849 %0,13
        EURO 53,6798 %0,33
        GRAM ALTIN 6.609,16 %-0,21
        FAİZ 43,30 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 107,37 %-1,83
        BITCOIN 62.718,00 %-1,35
        GBP/TRY 62,0388 %0,20
        EUR/USD 1,1638 %0,23
        BRENT 94,84 %-0,20
        ÇEYREK ALTIN 10.805,75 %-0,21
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TAV'ın tüm havalimanları 'Havalimanı Karbon Akreditasyonu' aldı

        TAV'ın tüm havalimanları 'Havalimanı Karbon Akreditasyonu' aldı

        TAV Havalimanları tarafından işletilen Ohrid ve Almatı havalimanları ACI EUROPE Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programına dahil oldu. Böylece şirketin portföyündeki tüm havalimanları program kapsamında sertifikalandırılmış oldu. Milas-Bodrum, Tiflis, Üsküp ve Batum havalimanları ise ACA programındaki akreditasyon seviyelerini yükseltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 11:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TAV'ın havalimanları 'Havalimanı Karbon Akreditasyonu' aldı

        TAV Havalimanları’nın işlettiği tüm havalimanları, ACI EUROPE tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programına dahil oldu. Program kapsamında Ohrid Havalimanı Seviye 2, Almatı Havalimanı ise Seviye 1 sertifikası aldı. Daha önce Seviye 2 sertifikasına sahip Tiflis ve Üsküp havalimanları ile Seviye 1 düzeyindeki Milas-Bodrum ve Batum havalimanları, gerekli kriterleri tamamlayarak Seviye 3'e yükseldi.

        TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “İşlettiğimiz tüm havalimanlarını 2030’a kadar karbon nötr, en geç 2050’de ise net sıfır emisyon hedefine ulaştırma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz.

        REKLAM

        Almatı ve Ohrid havalimanlarımızın da programa dahil olmasıyla, portföyümüzdeki tüm havalimanları karbon emisyonlarının yönetimi ve azaltımını bağımsız olarak değerlendiren Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programı kapsamında sertifikalandırılmış oldu. Çevresel sorumluluğu operasyonel mükemmeliyet anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Dört havalimanımız halihazırda karbon nötr seviyesinde bulunurken, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarımızla bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Paydaşlarımızla birlikte çalışarak havacılık sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelesine katkı sunmayı sürdüreceğiz.” dedi.

        TAV Havalimanları portföyündeki havalimanlarının ACA programındaki mevcut seviyeleri şöyle:

        • Seviye 4+: Ankara Esenboğa
        • Seviye 4: Enfidha-Hammamet
        • Seviye 3+: İzmir Adnan Menderes, Antalya
        • Seviye 3: Milas Bodrum, Tiflis, Batum, Üsküp,
        • Seviye 2: Gazipaşa, Monastir, Medine, Ohrid
        • Seviye 1: Almatı

        Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) havalimanlarının karbon emisyonlarını yönetme ve azaltma çalışmalarını bağımsız olarak değerlendiren, 7 seviyeden oluşan küresel bir sertifikasyon programıdır. 2009 yılında ACI Europe tarafından başlatılan program, bugün 91 ülkede 590 havalimanını kapsıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Babanın kahreden savunması: "Oğlumu uyuşturucudan ve kumardan kurtaramadım"

        Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunu öldüren baba, emniyetteki ifadesinde, "Oğlumu uyuşturucu ve kumar batağından kurtaramadım. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dediği iddia edildi. Baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        İnşaatçı kıyafetiyle kanlı pusu! "Engin çıkmadı..." "Boş dönme birini vur!"
        İnşaatçı kıyafetiyle kanlı pusu! "Engin çıkmadı..." "Boş dönme birini vur!"
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Parolapara'ya soruşturma
        Parolapara'ya soruşturma
        Akıllı gözlükte yüz tanıma kodu!
        Akıllı gözlükte yüz tanıma kodu!
        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        İnsansı robot çocuğu tekmeledi!
        İnsansı robot çocuğu tekmeledi!
        Zehra, üniversite öğrencisiydi... Öğrenci yurdunda yürek yakan son!
        Zehra, üniversite öğrencisiydi... Öğrenci yurdunda yürek yakan son!
        Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar
        Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar
        Şehrin hafızası: Tarihi sur kapıları
        Şehrin hafızası: Tarihi sur kapıları
        20 yıl sonra katilleri bulunmuştu! Failler yine en yakını!
        20 yıl sonra katilleri bulunmuştu! Failler yine en yakını!
        "Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım"
        "Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım"
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü