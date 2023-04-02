Bir süre boyunca saha içinde tedavi gören milli futbolcunun oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca yerine Welinton dahil oldu.

"Tayyip Talha'nın geleceği parlak. 3-4 ay gecikme bile olsa sahalara dönecek. Oyuncular sakatlık geçirir, önemli olan işe sahip çıkmak. Yeniden dönecektir."

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Cenk Tosun da galibiyeti Tayyip Talha'ya armağan etti. Tosun Paşa "Galibiyet, Tayyip Talha'ya armağan. İlk bulgulara göre, uzun süreli gibi duruyor. Devre arasında da konuştuk. Ona armağan olsun bu maç" ifadelerini kullandı.