TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, HT Spor'da Zone Press programında Gökhan Türe ve Gökhan German'ın sorularını yanıtladı.

"MİLLİ TAKIMIMIZ BİZLERİ GURURLANDIRDI"

Sporcuyken bazı şeyleri kendin kontrol edebiliyorsun ama yöneticiyken bazı şeyleri kontrol edemeyebiliyorsun. Sonuçta performansı başkaları sergiliyor, biz ise sadece onları desteklemek için oradayız. Çok şükür, geçen yaz millî takımımız hem bizleri hem de milyonlarca insanı gururlandıracak başarılara imza attı.

"ÇOK DEĞERLİ ANTRENÖRLERLE ÇALIŞTIM"

Çok değerli antrenörler ve yardımcı antrenörlerle çalıştım. Ama NBA’deki kariyerimde çıkış yaptığım, patlama yaptığım süreçlerde Stan Van Gundy’nin bana inanıp gerçek anlamda yeteneklerimi sergileyebileceğim ortamı yaratmasının büyük etkisi oldu. Kariyerime baktığımda en büyük başarılarımı da Orlando Magic döneminde yaşadım. O yüzden bana bu anlamda çok değer kattı. Bu konuda hem Aydın Örs’ü hem de Stan Van Gundy’yi ön plana çıkarırım.

ORLANDO MAGIC ZAMANLARI...

Biz o dönemde başarı anlamında Orlando Magic’e uzun yıllar sonra yeniden başarı kazandıran bir takımdık. Doğal olarak seyirciyle ve halkla daha iç içeydik. Güzel bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen, o dönemde kurduğumuz diyalog sayesinde hâlâ bir araya gelebiliyoruz.

"F.BAHÇE BEKO DAHA İSTİKRARLI VE AVANTAJLI"

Olympiakos'un Fenerbahçe Beko’ya karşı tek avantajlı olacağı nokta seyirci avantajı olacak. Basketbol anlamında üstünlük kuracağını zannetmiyorum. Fenerbahçe Beko’yu istikrarlı basketbolu sayesinde daha avantajlı görüyorum.

"HEDEF DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTEREBİLMEK"

Sporcularımız 4’te 4 yaptılar ve işin ne kadar önemli ve ciddi olduğunun bilincindeler. Hedef, hem erkeklerde hem kadınlarda, hep söylediğimiz gibi, ülke olarak bu organizasyonlarda boy gösterebilmek. Gerek hocamız gerek sporcularımız, 2 maça aynı düşünceyle çıkıp bir üst tura daha avantajlı geçmek isteyeceklerdir.