Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, HT Spor'un konuğu oldu. EuroLeague'de Final-Four'da Olympiakos karşısında Fenerbahçe'nin daha avantajlı olduğunu dile getiren Türkoğlu, milli takımın hedefinin ise Dünya Kupası'nda boy gösterebilmek olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 13:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak"

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, HT Spor'da Zone Press programında Gökhan Türe ve Gökhan German'ın sorularını yanıtladı.

        "MİLLİ TAKIMIMIZ BİZLERİ GURURLANDIRDI"

        Sporcuyken bazı şeyleri kendin kontrol edebiliyorsun ama yöneticiyken bazı şeyleri kontrol edemeyebiliyorsun. Sonuçta performansı başkaları sergiliyor, biz ise sadece onları desteklemek için oradayız. Çok şükür, geçen yaz millî takımımız hem bizleri hem de milyonlarca insanı gururlandıracak başarılara imza attı.

        "ÇOK DEĞERLİ ANTRENÖRLERLE ÇALIŞTIM"

        Çok değerli antrenörler ve yardımcı antrenörlerle çalıştım. Ama NBA’deki kariyerimde çıkış yaptığım, patlama yaptığım süreçlerde Stan Van Gundy’nin bana inanıp gerçek anlamda yeteneklerimi sergileyebileceğim ortamı yaratmasının büyük etkisi oldu. Kariyerime baktığımda en büyük başarılarımı da Orlando Magic döneminde yaşadım. O yüzden bana bu anlamda çok değer kattı. Bu konuda hem Aydın Örs’ü hem de Stan Van Gundy’yi ön plana çıkarırım.

        ORLANDO MAGIC ZAMANLARI...

        Biz o dönemde başarı anlamında Orlando Magic’e uzun yıllar sonra yeniden başarı kazandıran bir takımdık. Doğal olarak seyirciyle ve halkla daha iç içeydik. Güzel bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen, o dönemde kurduğumuz diyalog sayesinde hâlâ bir araya gelebiliyoruz.

        "F.BAHÇE BEKO DAHA İSTİKRARLI VE AVANTAJLI"

        Olympiakos'un Fenerbahçe Beko’ya karşı tek avantajlı olacağı nokta seyirci avantajı olacak. Basketbol anlamında üstünlük kuracağını zannetmiyorum. Fenerbahçe Beko’yu istikrarlı basketbolu sayesinde daha avantajlı görüyorum.

        "HEDEF DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTEREBİLMEK"

        Sporcularımız 4’te 4 yaptılar ve işin ne kadar önemli ve ciddi olduğunun bilincindeler. Hedef, hem erkeklerde hem kadınlarda, hep söylediğimiz gibi, ülke olarak bu organizasyonlarda boy gösterebilmek. Gerek hocamız gerek sporcularımız, 2 maça aynı düşünceyle çıkıp bir üst tura daha avantajlı geçmek isteyeceklerdir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TBMM'deki stajyerlere taciz davasında ara karar

        TBMM'deki stajyerlere taciz davasında ara karar verildi. Duruşma, 5 Haziran'a ertelendi. 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine yarın toplanıyor
        Kabine yarın toplanıyor
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Arnavutköy-Halkalı hattında sona yaklaşıldı
        Arnavutköy-Halkalı hattında sona yaklaşıldı
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Kahramanmaraş'ta yangın! 1 ölü, 6 yaralı
        Kahramanmaraş'ta yangın! 1 ölü, 6 yaralı
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        İnşaat demiri otobüse saplandı
        İnşaat demiri otobüse saplandı
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma