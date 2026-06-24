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        TBF'den Beşiktaş'a para cezası!

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 675 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 15:22 Güncelleme:
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        TBF'den Beşiktaş'a para cezası!

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 675 bin lira para cezası verdi.

        TBF'nin internet sitesindeki açıklamaya göre kurul, Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçındaki salon ve seyirci olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 675 bin lira para cezası uyguladı.

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