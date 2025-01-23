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        Haberler Spor Basketbol STBL TBF'den Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası! - Basketbol Haberleri

        TBF'den Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası!

        TBF Disiplin Kurulu, Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası verildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 22:02 Güncelleme: 23.01.2025 - 22:02
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        TBF'den Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası!
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        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerine para cezası verdi.

        TBF'den yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray-Fenerbahçe Beko derbisindeki seyirci olayları, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe toplamda 410 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

        Beşiktaş'a kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 140 bin lira ceza uygulandığı kaydedildi.

        Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can'a ise Beşiktaş Fibabanka ile yapılan lig müsabakasında sportmenliğe aykırı hareket ve kişilik haklarına saldırı ihlallerinden toplamda 140 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

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