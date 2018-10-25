Mali genel kurul, gerekli çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden mali genel kurulda, divan başkanlığına Turgay Çataloluk seçildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, genel kurulun kendisini ve ekibini 2 yıl önce Türk basketbolunu yönetmek için yetkilendirdiğini belirterek, "Bizler de o günden bu yana hiç durmadan, hep daha iyiyi hedefleyerek, şeffaf ve cesur bir yönetim anlayışı ile bize emanetiniz olan Türk basketbolu için çalışıyoruz." dedi.

İşin başında, yönetim kurulu ve profesyonel kadrolarını özenle oluşturduklarını dile getiren Türkoğlu, "Yıllarca omuz omuza mücadele ettiğim, hem sporumuzu hem de basketbolun idari ihtiyaçlarını yakından takip eden, akılcı ve etkin çözüm üreten arkadaşlarımla bu görevde de birlikte çalışma kararı aldım. Geldiğimiz noktada, bu kararın çok yerinde olduğunu, basketbolu bu sporun içinden gelenlerin yönetmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görme fırsatımız oldu." diye konuştu.

Türkoğlu, ortak pazarlama anlaşması yaptıkları Infront şirketi ile daha önceki sözleşmeyi komisyonlarının çok yüksek olması nedeniyle revize ettiklerinin altını çizerek, "Bu revizyonların sayesinde kulüplerimiz sponsorluk anlaşmasından daha fazla pay almaya başladı." ifadelerini kullandı.

Basketbolun gelişimi açısından Türk sporcularının takımlarında daha çok oynama fırsatı bulmalarının çok önemli olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Basketbolumuzun gelişmesi için her türlü kararlı adımı attık ve atmaya da devam edeceğiz. Bizleri her zaman gururlandıran, ay-yıldızlı milli takımımızın gücüne güç katmak hepimizin sorumluluğudur. Bizler göreve geldiğimizde sezon başlamıştı ve o dönem değişiklik yapmamız zordu. Zaman geçtikten ve artılarla eksileri değerlendirdikten sonra yabancı oyuncu sayısını azaltmaya karar verdik. Bunu kulüplerimizle de istişare ettik. Aldığımız karar doğrultusunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde takımlar 5 yabancıyla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 3 yabancı ile oynuyor. Bu da sadece milli takıma değil kulüplerimize de çok fayda sağlayacak. Çünkü bu sayede kulüplerimiz de oyuncularının durumunu görme şansı bulacaklar. Oyuncularımızın da kendi kulüplerinde yakalayacakları bu fırsatı, sergileyecekleri iyi performanslarla olumlu bir şekilde değerlendireceklerine inanıyorum."

Türkoğlu, yeni kriterlerleriyle birlikte Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde artık sadece kendini kanıtlamış yabancı antrenörlerin görev yapabileceğini vurgulayarak, "Milli takım ya da kulüp seviyesinde uluslararası organizasyonlarda başarılı olmuş, NBA, WNBA veya NCAA'de kendini kanıtlamış ya da Avrupa'nın diğer önde gelen ulusal liglerinde başarı kazanmış antrenörler haricinde yabancı antrenörlerin Türkiye'de çalışması mümkün olmayacak. Böylece yerli antrenörlerimizin de önü açılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hidayet Türkoğlu, adaylıklarını açıkladıkları 2023 Dünya Kupası ev sahipliği için hem federasyona hem de ülkeye yakışır bir adaylık dosyası hazırladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Daha önce büyük bir başarı ile gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonu, değişen dünya standartları ile nasıl daha iyi yapabileceğimizi aktardık. Ancak finansal bölümleri çalışırken şunu gördük. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak tabii ki önemli ancak ülke olarak bu alanda kendimizi zaten kanıtladık ve takımlarımızı tecrübelendirdik. Şimdi doğru yatırımın tesisleşme olduğuna inanıyoruz. Maalesef basketbol olarak bir kamp merkezimiz bulunmuyor. Çoğunlukla yurt dışında yapmak zorunda kaldığımız kamplarımızda hem önemli bir masraf kalemi oluşuyor hem de öz kaynaklarımızı yurt dışında harcamak durumunda kalıyoruz. Bu tespitten yola çıkarak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 2023 Dünya Kupası adaylığından çekilmek ve kaynaklarımızı Türk basketbolu için devrim niteliğinde olacak Basketbol Gelişim Merkezi kurmaya aktarmak istediğimizi belirttik. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ile konsept projesini federasyonumuz çatısı altında oluşturduğumuz Basketbol Gelişim Merkezi, Türk basketboluna çağ atlatacak, Avrupa'nın en iyi, dünyanın ise sayılı tesislerinden biri olacak ve gelecek yılların altın jenerasyonlarına ev sahipliği yapacaktır."

Başkan Türkoğlu'nun konuşmasının ardından federasyonun yönetim, faaliyet ve denetim raporları ile mali tabloları oy birliğiyle ibra edildi.

Federasyonun 01.07.2008-31.12.2018 dönemlerini kapsayan 93 milyon 199 bin 109 lira ibra edilirken, 01.01.2019-31.12.2019 döneminin bütçesi 198 milyon 399 bin 490, 01.01.2020-31.12.2020 döneminin bütçesi ise 209 milyon 173 bin 260 lira olarak kabul edildi.

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