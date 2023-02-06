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TBMM Başkanı Mustafa Şentop deprem bölgesi için kan bağışında bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesi için kan bağışında bulunarak "Bütün vatandaşlarımıza, Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına katılmaları yönünde çağrıda bulunmak istiyorum" dedi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop deprem bölgesi için kan bağışında bulundu
AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgede oluşabilecek ihtiyacın karşılanması için vatandaşlara kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

Şentop, TBMM Başkanlığınca başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında, Kızılay tarafından Meclis Şeref Holü'nde oluşturulan alanda kan bağışında bulundu.

Meclis Başkanı Şentop, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanın, acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Bugün yaşanan depremler sonrası elindeki kan stoklarını bölgeye gönderen Kızılay'ın, ilave ihtiyaçlar için çağrı yaptığını anımsatan Şentop, "Bu sebeple kan verme konusu daha acil bir hale geldi. Bütün vatandaşlarımıza, Kızılay'ın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına katılmaları yönünde çağrıda bulunmak istiyorum" dedi.

Kan bağışı kampanyasına Meclis'te yoğun ilgi olduğunu dile getiren Şentop, yarından itibaren milletvekillerinin de katkısıyla kampanyaya ilginin daha da artacağını söyledi.

Meclis Başkanı Şentop'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da kan bağışında bulundu.

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