Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

TCDD'den Ankara-İstanbul-Ankara arasına ek sefer

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde artan yolcu talepleri doğrultusunda Ankara-İstanbul-Ankara arasına ilave YHT koyulduğunu duyurdu Pezük, "İlave YHT’lerle sosyal mesafe kurallarına uygun 832 kişilik ilave kapasite sağlıyoruz" dedi

TCDD'den Ankara-İstanbul-Ankara arasına ek sefer
İHA

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük sosyal medya hesabı üzerinden Ankara-İstanbul-Ankara arasında yapılan seferlere yoğun talep üzerine ek sefer koyduklarını duyurdu. Pezük yaptığı paylaşımda, “Yolcu talepleri doğrultusunda 16 ve 17 Mayıs 2021 tarihlerinde Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) - Ankara arasında ilave YHT'ler işletiyoruz. Ankara’dan 12.00, İstanbul’ dan 12.35 de hareket edecek ilave YHT’lerle sosyal mesafe kurallarına uygun 832 kişilik ilave kapasite sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Başkentten ihracat 4 ayda yüzde 21.8 artarak
İŞ-YAŞAMBaşkentten 2.9 milyar dolar ihracat
SON DAKİKA! Elon Musk açıkladı: Tesla, Bitcoin ile ödeme almayı durdurdu
İŞ-YAŞAMElon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması!
SGK'ye 50 denetmen yardımcısı alınacak! SGK personel alımı başvuruları ne zaman?
İŞ-YAŞAMSGK'ye 50 denetmen yardımcısı alınacak
ABD'de enflasyon son 13 yılın zirvesinde - Haberler
İŞ-YAŞAMABD'de enflasyon son 13 yılın zirvesinde
Ziraat Katılım’dan ekonomiye 62.9 milyar TL'lik kaynak
İŞ-YAŞAMToplam aktiflerini yüzde 5 artırdı
Yüzde 1'in serveti 6,9 milyar insanın servetine eşit
İŞ-YAŞAMServetleri 6.9 milyar insana bedel
Engelli Vergi İndirimi Sistemi yaygınlaştırılacak
İŞ-YAŞAMEngelli Vergi İndirimi Sistemi yaygınlaştırılacak
2 bankadan ATM işbirliği
İŞ-YAŞAM2 bankadan ATM işbirliği
Buğdayda bu yıl 17,5 milyon ton rekolte bekleniyor
İŞ-YAŞAMBuğday rekoltesinde kuraklık etkisi
Garanti BBVA’ya makroekonomik tahmin ödülü
İŞ-YAŞAMGaranti BBVA’ya makroekonomi ödülü!