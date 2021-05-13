TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük sosyal medya hesabı üzerinden Ankara-İstanbul-Ankara arasında yapılan seferlere yoğun talep üzerine ek sefer koyduklarını duyurdu. Pezük yaptığı paylaşımda, “Yolcu talepleri doğrultusunda 16 ve 17 Mayıs 2021 tarihlerinde Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) - Ankara arasında ilave YHT'ler işletiyoruz. Ankara’dan 12.00, İstanbul’ dan 12.35 de hareket edecek ilave YHT’lerle sosyal mesafe kurallarına uygun 832 kişilik ilave kapasite sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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